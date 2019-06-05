Цього тижня у Верховній Раді заявили про готовність ухвалити ледь не всі важливі закони, які за 5 років не встигли.

Щоправда, не зрозуміло, звідки візьмуться голоси. У сесійній залі депутатів як кіт наплакав.

Не було аншлагу навіть у четвер, коли нардепи розглядали питання про відставку прем’єр-міністра. Хоча як такої інтриги вже не було. Адже ще перед голосуванням і в БПП, і в Народному фронті заявили: Володимира Гройсмана не відпустять.

У свою чергу прем’єр-міністр знову повторив: заяву про відставку написав одразу після інавгураційної промови президента, в якій він закликав урядовців звільнитися.

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У більшості заявили, що відставляти зараз прем’єра нелогічно, оскільки до формування нового складу Кабміну, за Конституцією, має працювати цей уряд . Зрештою, Рада провалила відставку Гройсмана.

Конкурентами Самопомочі на західному полі стануть партія Вакарчука, Свобода і Європейська солідарність. Попри розмови, що ЄС може очолити перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко, її лідером цього тижня на з’їзді обрали Петра Порошенка.

Трохи привідкрили карти й у партії Слуга народу

Зокрема, що до Ради від їх політсили балотуватимуться учасники Ліги сміху та студії 95 квартал. Серед яких актор Юрій Корявченков.

За схожими критеріями розпочав відбір до своєї партії Голос і Святослав Вакарчук. І днями з ним вже вів перемовини про приєднання очільник закордонного відомства Павло Клімкін.

У Батьківщині першим номером буде Юлія Тимошенко. Подібних експериментів, коли список очолила Надія Савченко, у партії вирішили не проводити.

Через високий попит на нові обличчя чимало політсил намагаються залучити до своїх лав популярних артистів. Пропозиції про участь у виборах вже отримали Віктор Павлік і начебто улюбленець жінок Олег Вінник. А популярна співачка Оля Полякова і взагалі заявила про створення власної політичної сили.

Втім, попри бажання артистів йти у політику, експерти їм радять добре подумати. Адже чимало їхніх колег, які там вже були, як от Руслана Лижичко або Злата Огневич, розчарувалися.

Та й чи відбудуться вибори 21-го липня? У ЦВК продовжують наполягати, що можуть не встигнути надрукувати бюлетені. До того ж, вже у вівторок КС розпочне розгляд указу про законність розпуску Ради. І визначить – невідкладна ця справа чи ні. Словом, інтрига ще залишається.

До слова, Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на виборах до парламенту, а сам планує залишитися у кріслі мера Києва.