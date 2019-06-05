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Факти / Україна

Погода в Україні на 5 червня (КАРТА)

Сьогодні у більшості областей України пройдуть короткочасні дощі і грози.

Погода

5 червня вдень в окремих районах, окрім сходу та півночі, град та шквали до 15-20 м/с.

У центрі та на півночі місцями сильні зливи.

Вітер переважно південно-східний – до 5-10 м/с.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 5 червня

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°.

Вдень 23-28°, на півдні та сході країни – до 31°.

У Києві сьогодні дощ та грози, температура повітря протягом дня від 25° до 27°.

До слова, Факти ICTV писали, якою буде погода у червні 2019 року.

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