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Факти / Україна

Профільний комітет Ради рекомендує відстрочити запуск енергоринку

Комітет ПЕК проголосував за перенесення запуску ринку електроенергії на три місяці.

Профільний комітет Ради рекомендує відстрочити запуск енергоринку

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради проголосував за перенесення ринку електроенергії на три місяці.

Про це повідомила у Facebook член комітету Вікторія Войціцький.

– Щодо домашніх СЕС і переносу ринку електрики на 3 місяці комітет ПЕК проголосував ЗА, – написала вона.

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Вона також додала, що “тепер справа за залою, адже ці законопроекти треба включити до порядку денного і проголосувати. Нам потрібно 226 голосів”.

Нагадаємо, ЄС підтвердив, що запуск нового енергоринку – умова отримання €500 млн макрофінансової допомоги.

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