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Факти / Україна / Політика

Саакашвілі заявив про готовність очолити партію Кличка УДАР – ЗМІ

Міхеіл Саакашвілі погодився на пропозицію мера Києва Віталія Кличка приєднатися до партії УДАР.

Міхеіл Саакашвілі

4 червня Саакашвілі зустрічався з Рухом нових сил та громадськими активістами, де заявив про плани приєднатися до команди Кличка.

Сам Саакашвілі не може стати народним депутатом, оскільки відповідно до закону про вибори нардепів, для обрання йому потрібно жити в Україні останні 5 років, але попри це він може стати обличчям УДАРу і замінити Володимира Кличка, який не встигає завершити справи і перейти в політику до дострокових виборів.

Читайте: Повернення громадянства Саакашвілі: навіщо і чого чекати

Саакашвілі має намір запропонувати своїх людей в список партії Кличка.

Нагадаємо, Віталій Кличко запропонував колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на позачергових виборах до парламенту.

Джерело: УП. Off the record.

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