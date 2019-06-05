ЗМІ мережі дізналися, що одним з тих, хто брав участь у ліквідації наслідків вибуху на ЧАЕС був темношкірий чоловік на ім’я Ігор Хіряк.

Стало відомо, що у ліквідації аварії на ЧАЕС брав участь темношкірий чоловік Ігор Хіряк, який народився у 1967 році і проживав у місті Череповець (Росія).

У 1985 році його призвали на військову службу, а під час Чорнобильської катастрофи він став одним з ліквідаторів.

Завданням військової частини Хіряка було спорудження понтонного моста через Прип’ять, щоб евакуювати жителів.

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Військові встановлювали споруди на відстані близько чотирьох кілометрів від ЧАЕС і мали з собою тільки протигази.

За участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи Хіряку вручили подяку.

Наразі він проживає в селі, де часто рибалить і полює. Крім того, він відомий своєю участю у реконструкції історичних подій.

До слова, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 1 червня відвідав Чорнобиль під час візиту в Україну.

Джерело: TheБабель

Фото: Ігор Хіряк