В адміністрації президента анонсували службове розслідування через плагіат у виступі Володимира Зеленського.

У виступі президента України Володимира Зеленського на брифінгу з главою ЄС Дональдом Туском знайшли схожість з промовою Петра Порошенко.

Заступник голови адміністрації президента України з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко вже ініціював службове розслідування.

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– Попередньо встановлено, що співробітники МЗС України, які готували тези для брифінгу президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка, – заявили у прес-службі адміністрації президента.

Подібність першим помітив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Раніше Факти ICTV писали, що у Брюсселі пройшла зустріч Володимира Зеленського і Федеріка Могеріні.