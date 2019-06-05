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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Кривому Розі почався конкурс бізнес-ідей щодо створення дитячих центрів розвитку

Громадська організація Криворізький фонд майбутнього виступила ініціатором конкурсу бізнес-ідей щодо розвитку дітей у віці від двох років.

У Кривому Розі почався конкурс бізнес-ідей щодо створення дитячих центрів розвитку

Найкращі проекти зі створення дитячих центрів розвитку профінансує група Метінвест. Інвестиції становитимуть 4 млн грн. Експертну підтримку нададуть фахівці міжнародного майданчика соціальних інновацій SILab Ukraine.

У конкурсі можуть взяти участь криворізькі підприємці, представники громадських організацій і містяни з ідеями щодо навчання та розвитку дітей.

На реалізацію своїх проектів автори отримають не менше 300 тис. грн.

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Заявки прийматимуть до 14 червня, після чого експертна рада обере найкращі роботи. Фіналісти пройдуть навчання з фахівцями SILab Ukraine і після публічного захисту своїх проектів почнуть реалізовувати задумане.

– Соціальне підприємництво сьогодні успішно працює в Європі і становить близько 10% бізнесу, представленого в регіоні. SILab Ukraine займається розвитком цього напряму в Україні.

Наше завдання – навчити майбутніх керівників будувати бізнес так, щоб вони з першого дня могли покрити свої базові витрати, а не працювати у збиток. Тому етап навчання буде дуже насиченим і активним. Очікується, що зрештою учасники сформують бізнес-моделі своїх центрів, – розповідає співзасновниця міжнародної школи соціального підприємництва SELab Анна Гулевська-Черниш.

Генеральний директор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук каже, що їх зацікавила представлена концепція програми.

– Зі створенням дитячих центрів у місті з’являються додаткові сервіси, розвивається інфраструктура, життя стає комфортнішим. Наші інвестиції сприятимуть створенню нових робочих місць, підтримуватимуть малий і середній бізнес.

Детальну інформацію про конкурс можна дізнатися на сторінках Криворізької фундації майбутнього та Метінвест Кривий Ріг у Facebook.

Джерело: Метінвест

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