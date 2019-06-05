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Факти / Україна

У США інтронізували архієпископа УГКЦ Бориса Ґудзяка

У США 4 червня інтронізували архієпископа УГКЦ та митрополита Філадельфійського Бориса Ґудзяка.

У США інтронізували архієпископа УГКЦ Бориса Ґудзяка

Новий митрополит Філадельфійський наприкінці церемонії інтронізації звернувся до кількох тисяч вірних, які 4 червня прибули до кафедрального собору УГКЦ у Філадельфії не лише зі США, але й з України, Франції, Бельгії, Німеччини, Канади, щоб привітати архиєпископа Бориса Ґудзяка.

– Хочу засвідчити вдячність за довіру Папі Франциску, Синоду єпископів УГКЦ. Дякую усім вам. За все, що зробив у своєму житті, завдячую батькам. Дякую всім владикам, священникам і вірним за те, що починаємо разом. Дякую, що Господь, Святий Дух і Церква мене покликали до душпастирства, – з такими словами митрополит Борис звернувся до присутніх на церемонії інтронізації.

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Присутній на церемонії інтронізації посол України в США Валерій Чалий назвав цю церемонію інтронізації “найвеличнішою з усіх, на яких він побував”:

– Потужна делегація політиків і громадських діячів знають вашу діяльніст по всьому світу. Хочу вам подякувати за спільну справу плекання української мови і культури, України, яка в кожному серці.

Нагадаємо, у Києві відбулося чергове засідання Священного синоду Православної церкви України.

Джерело: RISU

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