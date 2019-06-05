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Факти / Україна

Ветеранам АТО з інвалідністю та сім’ям загиблих виплатять допомогу

Кабмін виділив майже 14 млн грн на виплати сім’ям військовослужбовців, які загинули чи отримали інвалідність у зоні АТО.

Ветеранам АТО з інвалідністю та сім’ям загиблих виплатять допомогу

Членам сімей військовослужбовців, які загинули чи отримали інвалідність в зоні АТО, виплатять одноразову грошову допомогу.

Для цих цілей Кабінет Міністрів України виділив 13 млн 892,6 тис. грн.

Родина загиблого бійця отримає 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі.

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Родині бійця, який отримав інвалідність, виплатять:

  • за I групу інвалідності – 400 прожиткових мінімумів для працездатних;
  • за II групу – 300 прожиткових мінімумів;
  • за III групу – 250 прожиткових мінімумів.

В Україні прожитковий мінімум становить 1921 грн.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року підвищено зарплати військовослужбовців ЗСУ.

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