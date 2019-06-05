21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори Верховної Ради України. Факти ICTV розібралися, як проголосувати не за місцем прописки, і що для цього потрібно.
В Україні стартував процес тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах у Верховну Раду України 2019, які відбудуться 21 липня.
Змінити місце голосування необхідно не пізніше, ніж до 15 липня.
В Україні процес голосування ускладнений окупацією Криму і Донбасу. Також є люди, які покинули ці території і живуть далеко від дому.
Не варто забувати про тих, хто переїхав до обласних центрів або столиці. Часто вони знімають житло і працюють в інших містах та не мають можливості приїхати проголосувати туди, де прописані.
Варто сказати, що процедуру голосування для внутрішньо переміщених осіб і жителів окупованих територій значно спростили.
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Як голосувати ВПО і жителям Донбасу
- Відправитися до найближчого Державного реєстру виборців (список можна знайти тут).
- На місці написати заяву про прохання тимчасово змінити місце голосування.
Для походу до Державного реєстру виборців необхідно взяти тільки паспорт і ксерокопію. Ця норма передбачена законом України Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.
Процедура тимчасової зміни місця голосування проходить за ідентичною процедурою, як і в ситуації з переселенцями.
При зміні місця голосування ви напишете заяву і вам видадуть довідку для голосування. Дані та своє ім’я в новому списку виборців можна перевірити в Особистому кабінеті виборця.
Раніше Факти ICTV писали, як проголосувати на виборах до Верховної Ради 2019.