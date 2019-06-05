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Факти / Україна

Запуск нового ринку електроенергії в Україні потрібно відкласти на рік – Герус

Запуск нового ринку електроенергії потрібно відкласти до 1 липня 2020 року.

Запуск нового ринку електроенергії в Україні потрібно відкласти на рік – Герус

Запуск нового ринку електроенергії в Україні, який відповідно до закону, має запрацювати 1 липня, необхідно відкласти на рік. Про це заявив представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

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– На мою думку, потрібно відкласти на рік. Розробити помісячний план, як до цього підготуватися, як підготуватися, щоб збільшити конкуренцію, щоб вирішити проблему паритетного субсидування, проблему боргів, неплатежів, проблему нормативно-правових актів. Для цього буде помісячний план виконання, — сказав він.

Герус додав, що все буде готове до 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради проголосував за перенесення ринку електроенергії на три місяці.

Джерело: УНІАН

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