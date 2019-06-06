PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Будуть зрушення: Кучма про звільнення полонених моряків

Леонід Кучма вважає, що у справі про звільнення 24 затриманих РФ біля Керченської протоки українських моряків будуть зрушення.

Будуть зрушення: Кучма про звільнення полонених моряків

Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що звільнення 24 моряків будуть набуде нової сили.

– Звільнення заручників це складна проблема. Я вважаю, що по морякам будуть зрушення. Тим більше з урахуванням рішення Міжнародного суду. Давайте трошки почекаємо. Я в цьому плані не занадто оптиміст, – заявив Кучма.

Читайте: РФ повинна звільнити українських моряків і відзвітувати трибуналу – Зеркаль

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і 3 кораблів у 2018 році.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Економічної блокади Донбасу немає – Кучма
У Мінську домовилися про розведення сил біля Станиці Луганської – дата
Зняття торговельної блокади на Донбасі розглянуть на наступному засіданні ТКГ
ТКГ домовилася розробити новий механізм перемир’я на Донбасі
ТКГ по Донбасу відновила роботу в Мінську
Чи виконає Кремль рішення трибуналу у Гамбурзі
Засідання ТКГ 5 червня: про що говоритиме Кучма в Мінську
Кучма повертається у ТКГ: чому та який його внесок у Мінський процес
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка