Леонід Кучма вважає, що у справі про звільнення 24 затриманих РФ біля Керченської протоки українських моряків будуть зрушення.

Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що звільнення 24 моряків будуть набуде нової сили.

– Звільнення заручників це складна проблема. Я вважаю, що по морякам будуть зрушення. Тим більше з урахуванням рішення Міжнародного суду. Давайте трошки почекаємо. Я в цьому плані не занадто оптиміст, – заявив Кучма.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і 3 кораблів у 2018 році.