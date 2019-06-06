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Факти / Україна

Хотіли покарати – обвинувачений розповів про напад на Гандзюк

Підозрюваний у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Володимир Васянович розповів, що хотів провчити її.

Хотіли покарати – обвинувачений розповів про напад на Гандзюк

Володимир Васянович, якого звинувачують в участі у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, заявив, що вони хотіли лише провчити жінку.

За його словами, на те, щоб все обдумати у них було усього два тижні.

Він додав, що вони “хотіли провчити сепаратистку і корупціонерку” і все повинно було бути зовсім не так.

Читайте: Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину

Підозрювані у справі про вбивство Гандзюк Микита Грабчук і Сергій Торбін відмовилися розповідати про напад.

Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок обвинуваченим у нападі на активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: Громадське

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