Підозрюваний у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Володимир Васянович розповів, що хотів провчити її.

Володимир Васянович, якого звинувачують в участі у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, заявив, що вони хотіли лише провчити жінку.

За його словами, на те, щоб все обдумати у них було усього два тижні.

Він додав, що вони “хотіли провчити сепаратистку і корупціонерку” і все повинно було бути зовсім не так.

Читайте: Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину

Підозрювані у справі про вбивство Гандзюк Микита Грабчук і Сергій Торбін відмовилися розповідати про напад.

Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок обвинуваченим у нападі на активістку Катерину Гандзюк.