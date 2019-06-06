PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 6 червня (КАРТА)

У четвер, 6 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.

Погода

На сході без опадів, температура вночі до +16°, вдень до +29°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі з грозами. Температура вночі до +16°, вдень до +29°.

На заході України очікуються грози. Температура вночі до +13°, вдень до +27°

У північних областях без опадів, температура вночі до +17°, вдень до +29°.

У центрі також очікуються опади, температура вночі до +16°, вдень до +29°.

У Києві температура повітря вдень +27°, ввечері – до +24°.

До слова, Факти ICTV писали, якою буде погода у червні 2019 року.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка