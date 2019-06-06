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Факти / Україна / Політика

Позиція України не змінюється: у Зеленського відповіли на звинувачення у плагіаті

У команді президент України Володимира Зеленського відреагували на звинувачення у плагіаті промови під час виступу в Брюсселі.

Позиція України не змінюється: у Зеленського відповіли на звинувачення у плагіаті

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що схожість виступу Володимира Зеленського на спільному брифінгу з Дональдом Туском з промовою Петра Порошенка на з’їзді партії Європейська солідарність говорить про незмінність позиції керівництва країни.

– Президент Зеленський вичитував всі промови, і якщо він не погоджувався з меседжами, то він їх міняв. Якщо він погодився з цим повідомленням, яке вчора сказав, то це означає тільки позитив: під час зміни керівництва не змінюється позиція України. Ми залишаємося на європейському та євроатлантичному курсі і, звичайно, ми визнаємо, що Росія агресор, – зазначила Мендель.

Вона додала, що інцидент з ідентичними тезами стався через не працюючу систему державних інституцій.

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У свою чергу, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що ці тези готувалися до Дня Європи, а потім частково використовувалися для виступу Зеленського.

Він додав, що не знає чому Порошенко під час з’їзду партії їх використовував і запропонував поставитися до цієї ситуації з гумором.

– Я б поставився до цього з гумором та іронією. Важливо, що ці тези – правильні, написані вони в МЗС, ми навіть знаємо автора, який їх писав. Але емоції навколо політичні, – заявив Клімкін.

Раніше Факти ICTV писали, що в Адміністрації президента анонсували службове розслідування через плагіат у виступі Володимира Зеленського.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Адміністрація Президента

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