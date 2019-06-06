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Факти / Україна

Торгівля з підприємствами в ОРДЛО можлива за двох умов – Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донбасу можлива – якщо вони зареєстровані та сплачують податки в Україні.

Торгівля з підприємствами в ОРДЛО можлива за двох умов – Луценко

– Торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише за умови їх реєстрації і сплати податків в Україні. Як це було до 2017 року, – наголосив Юрій Луценко.

За його словами, інакше така торгівля підпадає під статтю про фінансування тероризму.

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Нагадаємо, на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи щодо України обговорять зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Джерело: Юрій Луценко 

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