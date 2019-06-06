У вихідні, 8 та 9 червня, спека в Україні супроводжуватиметься рясними дощами.

В суботу, 8 червня, майже на всій території України грозові дощі.

Лише на півдні та в Луганській області сухо і сонячно.

Саме на крайньому сході країни буде найспекотніше – до +31, на градус нижче на півночі, у центрі та на півдні.

У західних областях в середньому +27.

У Києві дощ, гроза, вночі 15-17, а вдень 28-30 вище нуля.

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У неділю, 9 червня, сухо лише на сході, на решті території – рясні дощі і грози.

У східних та деяких областях на півдні та у центрі до +32, на півночі +30, у західних регіонах – від +23 до +27.

У столиці опади, вночі 17-19, вдень до +30.

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