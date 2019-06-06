PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Ценов, який звільнився після убивства дитини, очолив поліцію ООС

Екс-начальник поліції Київської області Дмитро Ценов очолив у зоні проведення ООС поліцейські сили.

Ценов, який звільнився після убивства дитини, очолив поліцію ООС

Екс-начальник Головного управління Нацполіціі у Київській області Дмитро Ценов очолив поліцейські сили у зоні проведення операції об’єднаних сил.

Про це повідомив заступник голови Нацполіціі України В’ячеслав Аброськін.

– Сьогодні вранці командувачу ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил у зоні проведення Операції об’єднаних сил генерала Дмитра Ценова.

Раніше Ценов подав у відставку після загибелі 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

Читайте: До бою готові! Масштабні навчання танкістів у зоні ООС

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Убивство хлопчика: чому слідчі не вимагали експертиз
Вбивство 5-річного хлопчика: підозрюваних поліцейських звільнили
ДБР розслідує вбивство 5-річної дитини як умисне приховування злочину
Зброю сховала жінка: Аваков про деталі убивства 5-річного хлопчика
Аваков не збирається йти у відставку через смерть дитини в Переяславі-Хмельницькому
Плачуть і жінки, і чоловіки: похорон 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому
Авто ЗСУ підбили керованою ракетою: як загинули двоє військових
Як в Україні карають поліцейських за зґвалтування, побиття і вбивства
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка