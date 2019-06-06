Екс-начальник поліції Київської області Дмитро Ценов очолив у зоні проведення ООС поліцейські сили.

Екс-начальник Головного управління Нацполіціі у Київській області Дмитро Ценов очолив поліцейські сили у зоні проведення операції об’єднаних сил.

Про це повідомив заступник голови Нацполіціі України В’ячеслав Аброськін.

– Сьогодні вранці командувачу ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил у зоні проведення Операції об’єднаних сил генерала Дмитра Ценова.

Раніше Ценов подав у відставку після загибелі 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу.