Слідчі не звернулися до суду із клопотанням про проведення експертиз, оскільки був вихідний день.

У Держбюро розслідувань пояснили, чому слідчі у справі про убивство дитини у Переяславі-Хмельницькому не звернулися до суду із клопотанням про примусове проведення експертиз із підозрюваними на алкоголь та наявність слідів пороху на їхніх тілах.

За словами керівника регіонального управління ДБР Руслана Марчука, слідчі не вимагали експертиз, бо вирішили, що суд не працює через вихідний (субота 1 червня).

Читайте: Вбивство 5-річного хлопчика: підозрюваних поліцейських звільнили

Зазначимо, що підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовились свідчити й проходити тести на алкоголь та сліди пороху.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову. Декілька днів лікарі боролися за її життя, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.

У вбивстві підозрюються двоє патрульних Іван Приходько та Володимир Петровець.

Хто має відповідати за смерть дитини в Переяславі-Хмельницькому? Міністр внутрішніх справ

Затримані поліцейські

Керівництво обласної поліції

Суд вирішить, хто винен

Всі разом Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Фото: MediaPORT