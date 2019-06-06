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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна виплатила 230 млрд грн боргів на 2019 рік

За п’ять місяців 2019 року Україна виплатила 231,2 млрд грн боргів з 480 млрд грн запланованих.

Україна виплатила 230 млрд грн боргів на 2019 рік

Україна виплатила 231,2 млрд грн боргів на 2019 рік.

176,2 млрд грн були виплачені в рахунок погашення держборгу і 55 млрд грн в рахунок його обслуговування.

Читайте: Україна виплатила МВФ $150 млн

Борг України станом на 1 червня був на рівні 481,55 млрд грн, за п’ять місяців вдалося виплатити 48%.

Державні запозичення за п’ять місяців склали 182,2 млрд грн, у тому числі 155,5 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Нагадаємо, МВФ прогнозує, що ВВП України значно зросте за два роки.

Джерело: Міністерство фінансів

Фото: Dreamstime

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