За п’ять місяців 2019 року Україна виплатила 231,2 млрд грн боргів з 480 млрд грн запланованих.
Україна виплатила 231,2 млрд грн боргів на 2019 рік.
176,2 млрд грн були виплачені в рахунок погашення держборгу і 55 млрд грн в рахунок його обслуговування.
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Борг України станом на 1 червня був на рівні 481,55 млрд грн, за п’ять місяців вдалося виплатити 48%.
Державні запозичення за п’ять місяців склали 182,2 млрд грн, у тому числі 155,5 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Нагадаємо, МВФ прогнозує, що ВВП України значно зросте за два роки.
Джерело: Міністерство фінансів
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