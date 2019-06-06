Справжні лицарські бої та стародавня музика – так проходить фестиваль середньовічної культури на Закарпатті. Родзинка свята – страви з історією.

З перших страв – німецькій суп айнтоп. Він з’явився у ХІІ столітті. Ще до того, як Колумб відкрив Америку. А тому у супі жодної картоплі.

Випити також є що. Напої відтворені за кельтськими легендами, як, наприклад, мед-пиво.

Але найсмачніше і найнезвичніше можна скоштувати не тільки під час фестивалів.

Сир, як у Швейцарії – це вже реальність для селища Нижнє що на Закарпатті. Бо місцеві сировари вчилися саме там. Сир приймає соляну ванну, його щоденно миють, бо тверді сорти не повинні мати плісняви. Презентація на сироварні з екскурсією обійдеться у 175 грн.

Ну а якщо ви, наприклад, слухаєте рок-музику і вам більше до вподоби їжа для справжніх чоловіків, то на Закарпатті є тематичний бар. Він оформлений у стилі стімпанк, тобто наукової фантастики. В такому ж стилі проходить фестиваль Burning Man в США та знятий голівудський бойовик Божевільний Макс. Тож і кухня тут з характером. Як, наприклад, татарський біфштекс – сире м’ясо. Їсти можна не боятися.

Подають тут і особливі качині ніжки – це м’ясо добре впливає на чоловіче самопочуття. Таке м’ясо закупається в Угорщині, бо місцеві качки не підходять.

Читайте: Коли вигідніше брати відпустку і чи мають право відмовляти у відпочинку

Зате іншим м’ясом закарпатці можуть пишатися. До одного з господарств на кордоні з Румунією у селищі Нижньому потрібно добиратися гірською дорогою. Там є спеціальна екоферма, на якій свині їдять тільки натуральне. Ще там є кролі та корови, а також виробляють козячий м’який сир.

На Закарпаття господар екоферми француз Орест Дель Соль приїхав 12 років тому аби створити свій маленький Прованс. Його покликання – виробництво делікатесів повного циклу, тобто від тварини до екологічної м’ясної продукції. Продегустувати різні види м’яса на фермі можна заплативши до 200 грн.

Скуштувати вина можна на колишній території Мукачівського винзаводу. Він закрився ще за радянських часів. Але на схилах залишилися елітні сорти винограду. У цій місцині є стародавні печери, які створили монахи у ХV столітті. Там зазвичай тримається одна температура у 17 градусів. Туристам запропонують 5 видів вина. Також, можна замовити і червону ікру. Форель вирощують в гірській річці. Ціна за порцію – 150 грн. за 50 г. Або спробувати страви зі свіженьких осетрів, яких щоранку доставляють з ферми і не заморожують.

Відпустка на Закарпатті: що, де і почому

А якщо душа бажає щось зовсім незвичне, то можна завітати на ферму Михайла Дем’яна. Він частує гостей аж трьома видами равликів. Ціна дегустації з екскурсією – 100 грн. з людини. Дають спробувати і равликову ікру, що вважається однією з найдорожчих у світі.

Ще один делікатес – жаб’ячі ніжки. За ними потрібно йти не до ресторану, а до місцевої корчми у містечку Перечин. Для всіх гостей тут накривають стіл: капуста, огірочки, перчик маринований, 3 види сала тощо. І це лише закуски. Потім на перше – суп з капусти, квасолі, мяса та вершків. А далі – дошка з делікатесами місцевого виробництва, до якої входять картопляні галушки, квасоля по-домашньому, гурка.

А ще – легендарний банош. Кукурудзяна каша неодмінно з овечим сиром та шкварками. Це все обійдеться у 170 грн. на людину. І тільки потім подають жаб’ячі лапки.

Сучасна ресторанна концепція – це коли всі продукти роблять на місці. Такі заклади є і на Закарпатті. Там можна скуштувати шолдер річної витримки, який не поступається хамону або прошутто. Не бояться тут і складних страв, на виробництво яких можуть йти години і навіть дні. Наприклад – угорської ухи.

Десерт на Закарпатті традиційний – мед. Особливість цього «бурштинового золота» в тому, що він збирається з диких рослин. Тож мед не тільки смачний, а ще й лікує від багатьох хвороб. Акацієвий мед не викликає алергії, різнотрав’я додає імунітету. Тож якими б делікатесами ви не смакували на Закарпатті – солодке життя вам буде забезпечене протягом усього відпочинку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що взяти із собою у відпустку.