Сьогодні, 7 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов

В Україні різко погіршитися погода.

7 червня у західній Україні, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській областях очікуються грози, місцями значні дощі. В окремі райони прийдуть сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.

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До речі, в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей підтоплені населені пункти. Підтоплено 39 житлових будинків і 170 дворогосподарств у 15 населених пунктах, зруйновано також три автомобільні переїзди.