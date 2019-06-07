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Факти / Україна

Кінотеатр Київ повідомив про “захоплення” тітушками – що відбувається у будівлі

Директор Культурного центру кінотеатр Київ Вілія Бондаренко повідомила про те, що будівля нібито була захоплена “тітушками”.

Кінотеатр Київ

Директор Культурного центру кінотеатр Київ Вілія Бондаренко розповіла про те, що будівлю нібито захопили “тітушки”, разом із представниками комунального підприємства Київкінофільм.

Координатор національних та міжнародних проектів КП Київкінофільм Олена Бабій пояснила, що інформація про “рейдерське захоплення” неправдива.

Оскільки приміщення кінотеатру Київ передали на баланс Київкінофільму проводиться інвентаризація. У цьому комунальному підприємству допомагає муніципальна охорона.

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– Наразі відбувається інвентаризація майна приміщення за участю членів інвентаризаційної комісії, до якої входять і представники Департаменту комунальної власності, і КП Київкінофільм, і компанії Сінема сіті, яка виграла відкритий конкурс на оренду, – сказала Бабій.

Кінотеатр відновить свою роботу після завершення інвентаризації.

Нагадаємо, 15 квітня під час аукціону компанія Сінема сіті виграла права на оренду приміщення кінотеатру Київ, який розташований на вулиці Велика Васильківська.

Кінотеатр Київ завчасно попередили про припинення оренди приміщення.

Фото: Громадське

Джерело: Детектор.Медіа

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