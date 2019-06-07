Леонід Кучма обговорив із надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Такаші Кураі війну на Донбасі.
Леонід Кучма провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Такаші Кураі.
Зустріч відбулася з ініціативи японської сторони.
Учасники розмови порушили теми війни на Донбасі, відновлення переговорів у Мінську та реалізації мінських домовленостей.
Кураі привітав рішення другого президента України очолити Тристоронню контактну групу і запевнив у подальшій підтримці нашої країни з боку Японії, у тому числі, і політичній.
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– Ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України, а також ваше бажання стабілізувати ситуацію на Донбасу, – наголосив посол.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський попросив Кучму очолити команду Києва на переговорах ТКГ у Мінську.
Фото: Дарка Оліфер