Кількість постраждалих військовослужбовців внаслідок нічного обстрілу позицій Об’єднаних сил біля селища Новолуганське збільшилася до 11 осіб.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський зазначає, що станом на 16.00 госпіталізовано ще трьох українських військовослужбовців.

– Це постраждалі в наслідок нічного обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новолуганського, — заявили у штабі.

Під час обстрілу російські гібридні війська застосували артилерію 122 мм, заборонену Мінськими домовленостями.

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– Як тільки ворожа батарея відкрила вогонь, Об’єднаними силами було негайно застосовано вогневі засоби ураження у відповідь, — йдеться в заяві штабу ООС.

Сили та засоби ООС знаходяться в повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору.

– Ми, об’єднані сили, поза політикою, у своїх діях керуємося військовою присягою, законом України, Мінськими домовленостями та міжнародним гуманітарним правом, – наголосив генерал-лейтенант Олександр Сирський.

Нагадаємо, внаслідок атаки загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Джерело: ООС