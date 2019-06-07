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Факти / Україна

Погода в Україні на 7 червня (КАРТА)

У п’ятницю, 7 червня, по всій території України очікуються дощі з грозами.

Погода

Погода 7 червня буде дощовою по всій території України, очікуються грози.

На сході країни опади, вдень 27-29°, вночі 15-17°.

У західних областях також дощі з грозами, вдень 24-26°, вночі 14-16 вище нуля.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 7 червня

На півночі країни дощі з грозами, вдень 27-29°, вночі 16-18°.

У південних областях також дощитиме, температура становитиме 27-29° вдень, вночі 16-18 вище нуля.

У Києві сьогодні дощ, вдень 27-29° вище нуля, вночі 16-18°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода у червні.

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