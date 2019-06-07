Обмеження на пересування автомобілями діятиме з 19.00 8 червня до 23.59 9 червня.

У центрі Києва у зв’язку з проведенням Дня франкофонії заборонять рух транспорту.

Заборона на пересування всіх видів транспорту почне діяти з 19.00 8 червня до 23.59 9 червня на вулиці Костьольній – від перетину з вулицею Михайлівською до перетину з вулицею Трьохсвятительською.

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Також у центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту зв’язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім’ї і Міжнародного дня захисту дітей.

З 11.00 учасники на чолі із главами Церков і релігійних організацій пройдуть за маршрутом: бульвар Тараса Шевченка – Хрещатик – вул. Михайла Грушевського – площа Конституції. У цей час, із 11.00 до 12.15, у разі необхідності буде обмежено рух усіх видів транспорту.

9 червня частково обмежать рух транспорту на вулиці Симона Петлюри (на ділянці від бульвару Тараса Шевченка до вул. Саксаганського) проводитимуть ремонт покриття. У зв’язку з цим з 08.00 до 18.00 буде частково обмежено рух транспорту.

Нагадаємо, за 5 років Віталій Кличко провів ремонтних робіт більше, ніж усі його попередники.