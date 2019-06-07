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ЦВК дозволили друкувати виборчі бюлетені без тендера

Мінекономрозвитку дозволило Центральній виборчій комісії укладати прямі договори для підготовки до виборів у Верховну Раду, тобто без тендеру.

ЦВК дозволили друкувати виборчі бюлетені без тендера

ЦВК встигне підготуватися до позачергових парламентських виборів, адже має можливість замість проведення довготривалих відкритих торгів оперативно укласти необхідні договори та оприлюднити інформацію про них в системі закупівель Prozorro.

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– Відтак, у ЦВК немає потреби проводити відкриті торги на закупівлю послуги друку бюлетенів, – наголошують у Мінекономрозвитку.

Нагадаємо, загалом на парламенські вибори планується витратити 1 млрд 949 млн 620 тис. бюджетних гривень.

Джерело: Мінекономрозвитку

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