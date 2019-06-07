Мінекономрозвитку дозволило Центральній виборчій комісії укладати прямі договори для підготовки до виборів у Верховну Раду, тобто без тендеру.
ЦВК встигне підготуватися до позачергових парламентських виборів, адже має можливість замість проведення довготривалих відкритих торгів оперативно укласти необхідні договори та оприлюднити інформацію про них в системі закупівель Prozorro.
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– Відтак, у ЦВК немає потреби проводити відкриті торги на закупівлю послуги друку бюлетенів, – наголошують у Мінекономрозвитку.
Нагадаємо, загалом на парламенські вибори планується витратити 1 млрд 949 млн 620 тис. бюджетних гривень.
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