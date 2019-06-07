Україна представила остаточні клопотання в Суді ООН за позовом проти Росії.

Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції та агент України у справі за позовом проти Росії в Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль представила остаточні клопотання України.

Україна звинувачує Росію в порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

До слова, українська делегація доводила, що Суд ООН має повну юрисдикцію розглядати справу по суті, хоча РФ це заперечує.

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– Росія не хоче нести відповідальність узагалі за будь-які дії, які вона вчиняє протиправно. Ми не хочемо їм дати таку можливість і сподіваємося, що суд пристане на нашу пропозицію щодо відхилення російських заперечень по нашому позову й перейде до розгляду справи по суті, – зазначила Олена Зеркаль.

Вона додала, що за їхніми прогнозами суд оголосить про своє рішення щодо юрисдикції до кінця року.

До слова, Україна ініціювала позов проти РФ у січні 2017 року.

У березні Міжнародний суд ООН в Гаазі почав його розгляд. У ньому Україна вимагала притягнути до відповідальності Росію за підтримку терористів на Донбасі і за анексію Криму.

Також Україна звинуватила Росію в порушенні конвенцій ООН, а саме – міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в зв’язку з підтримкою терористів на Донбасі та міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації у зв’язку з порушенням прав та переслідування кримських татар і українців у Криму.

У квітні 2017 суд зобов’язав РФ утриматися від обмежень на права кримськотатарського населення і забезпечити доступ до освіти українською мовою.

У вересні 2018 року Росія подала заперечення з приводу юрисдикції до суду ООН.

14 січня 2019 року Україна передала до суду зауваження і позицію у відповідь на заперечення РФ.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення 24 українських моряків і 3 кораблів в Керченській протоці в 2018 році.