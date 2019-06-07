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Факти / Україна / Політика

Я жест зробив – Кличко щодо відмови Саакашвілі очолити УДАР

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зробив свій жест для того, щоб Міхеіл Саакашвілі очолив партію УДАР.

Я жест зробив – Кличко щодо відмови Саакашвілі очолити УДАР

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на новину про те, що Міхеіл Саакашвілі відмовився очолити партію УДАР.

За його словами, пропозиція була щирою і в продовження дружби.

– Читаю новини в ФБ про наш союз з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив, – розповів Кличко.

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Він додав, що зробив зазначену пропозицію навіть з огляду на те, що його прихильники неоднозначно відреагували на ідею.

Кличко також заявив про те, що політично не збирається міняти свої плани.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії УДАР.

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