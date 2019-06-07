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Факти / Україна

Запуск антикорупційного суду під загрозою – Танасевич

Володимир Зеленський зустрівся з голову Вищого антикорупційного суду Оленою Танасевич, яка розповіла про проблеми, що існують перед запуском ВАКС.

Запуск антикорупційного суду під загрозою – Танасевич

Володимир Зеленський запросив до Адміністрації президента голову Верховного Суду Валентину Данішевську та голову Вищого антикорупційного суду Олену Танасевич для обговорення запуску роботи Вищого антикорупційного суду.

Остання повідомила президенту про існуючі перед початком роботи суду проблеми, що стосуються приміщення та робочих місць для суддів.

Як відомо, у 2018 році Кабінет Міністрів України виділив  ВАКС дві будівлі, однак вони потребують тривалого капітального ремонту. Тимчасово для потреб суду надали приміщення Печерського районного суду міста Києва, але це не узгоджується з вимогами статті 15 закону Про Вищий антикорупційний суд.

За словами Танасевич, невирішене питання з приміщенням може призвести до зриву початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Читайте: Коли запрацює Вищий антикорупційний суд України – дата

Зеленський зі свого боку заявив, що готовий вживати будь-яких заходів, щоб уникнути зриву старту роботу Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, у Києві шляхом таємного голосування Олену Танасевич обрали головою Вищого антикорупційного суду.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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