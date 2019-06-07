Заступник міністра охорони здоров’я України з європейської інтеграції Ольга Стефанишина написала заяву про відставку.

Ольга Стефанишина йде з посади заступник міністра охорони здоров’я України з європейської інтеграції, яку обіймала з січня 2018 року.

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Стефанишина координувала виконання євроінтеграційних зобов’язань України у сфері охорони здоров’я, державні закупівлі ліків та медвиробів, вакцинацію та громадське здоров’я.

Раніше начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку.