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Факти / Україна

Заступник міністра охорони здоров’я Стефанишина подала у відставку

Заступник міністра охорони здоров’я України з європейської інтеграції Ольга Стефанишина написала заяву про відставку.

стефанишина

Ольга Стефанишина йде з посади заступник міністра охорони здоров’я України з європейської інтеграції, яку обіймала з січня 2018 року.

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Стефанишина координувала виконання євроінтеграційних зобов’язань України у сфері охорони здоров’я, державні закупівлі ліків та медвиробів, вакцинацію та громадське здоров’я.

Раніше начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку.

Джерело: МОЗ

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