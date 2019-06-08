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Факти / Україна

Бойовики продовжують обстріли ЗСУ: двоє загиблих, 12 поранено

У районі проведення ООС збройні формування РФ 28 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики продовжують обстріли ЗСУ: двоє загиблих, 12 поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики порушували режим тиші із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм.

Вони також обстрілювали українські позиції з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

Внаслідок атаки двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, п’ятеро отримали поранення та  ще семеро зазнали бойових травм.

Читайте: Загострення на Донбасі: ворог стріляє із забороненої артилерії та мінометів

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник 21 раз обстріляв позиції Об’єднаних сил.

Ще сім разів були обстріляні українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Майорську бойовики обстріляли багатоповерхівку.

Джерело: ООС

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