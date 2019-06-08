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Факти / Україна

Готові поділитися з Україною досвідом вступу в НАТО і ЄС – маршал Сенату Польщі

Польща готова поділитися з Україною своїм досвідом щодо вступу до Європейського союзу і НАТО.

Україна-ЄС

Маршал Сенату Польщі Станіслав Карчевський заявив, що Польща поділиться досвідом щодо вступу до ЄС і НАТО з Україною.

Він вважає, що ЄС стане тільки сильнішим від вступу України до його складу.

– Ми будуватимемо сильніший Європейський союз. А сильніший ЄС – це союз з Україною. Високий рівень безпеки також пов’язаний з членством України в НАТО, – сказав Карчевський.

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У свою чергу, глава Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс заявив, що глави українського, польського і литовського парламентів обговорили кроки, необхідні для вступу України в ЄС.

До слова, під час візиту у Брюссель президент Володимир Зеленський задекларував незмінність курсу України в ЄС і НАТО.

Джерело: РБК-Україна

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