9 червня на більшій частині території України пройдуть грози.
В Укргідрометцентрі попередили українців про сильні грози з градом.
Негода очікується на всій території України, крім Київської, Чернігівської, Донецької, Луганської областей та Криму.
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У Державній службі з надзвичайних ситуацій прогнозують пориви вітру і шквали 15-20 метрів в секунду.
Також рятувальники повідомили про ймовірне підвищення рівня води в притоках Дністра Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей.
У відомстві зазначили, що вода може піднятися на 0,2-0,8 метра.
Нагадаємо, в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей підтоплені 39 населених пунктів.