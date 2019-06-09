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Факти / Україна

Грози, град та вітер: в Україні оголошено штормове попередження (КАРТА)

9 червня на більшій частині території України пройдуть грози.

погода в украине

В Укргідрометцентрі попередили українців про сильні грози з градом.

Негода очікується на всій території України, крім Київської, Чернігівської, Донецької, Луганської областей та Криму.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій прогнозують пориви вітру і шквали 15-20 метрів в секунду.

Також рятувальники повідомили про ймовірне підвищення рівня води в притоках Дністра Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей.

У відомстві зазначили, що вода може піднятися на 0,2-0,8 метра.

Нагадаємо, в Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей підтоплені 39 населених пунктів.

Джерела: Укргідрометцентр, ДСНС

Фото: Dreamstime

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