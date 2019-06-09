У контрольних пунктах в’їзду-виїзду в зоні проведення операції Об’єднаних сил в чергах стоять 210 автомобілів.

210 автомобілів застрягли в чергах в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в зоні проведення ООС.

– Сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: Майорське – 10/60; Мар’їнка – 0/40; Новотроїцьке – 10/50; Гнутове – 20/20, – йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що 8 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули 41,5 тис. осіб і 5 тис. автомобілів.

Нагадаємо, 8 червня в районі проведення ООС збройні формування РФ 28 разів порушили режим припинення вогню.