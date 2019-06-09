Андрій Парубій балотуватиметься на виборах до Верховної Ради за списком партії Європейська солідарність.
Петро Порошенко повідомив, що голова Верховної Ради Андрій Парубій балотуватиметься на виборах до Верховної Ради за списком партії Європейська солідарність.
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– У списку мій великий друг Андрій Парубій, – сказав Порошенко на з’їзді партії.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на вибори до Верховної Ради партія УДАР може піти у складі Європейської солідарності Петра Порошенка.
Фото: Андрій Парубій
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