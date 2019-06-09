PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Шістьох українців затримано у Бангладеш

Шістьом українцям у Бангладеш інкримінують пограбування банкомату у складі ОЗГ.

Шістьох українців затримано у Бангладеш

Шістьох громадян України затримала поліція Народної Республіки Бангладеш.

Їм інкримінують пограбування банкомату у складі ОЗГ та опір представникам місцевої поліції під час затримання.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, разом із українцями затримали декількох громадян Румунії та Болгарії.

Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію і надати необхідну допомогу, зокрема щодо пошуку приватного адвоката для затриманих.

Читайте: В Іспанії зламався атракціон у парку розваг – 28 осіб постраждали

Також посольство України в Індії звернулося до МЗС Бангладеш із клопотанням пояснити причину затримання українців у цій країні.

Нагадаємо, у Будапешті заарештували українця, який був капітаном затонулого у травні круїзного судна.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Звільнення моряків: Україна просить партнерів тиснути на РФ
Україну відвідають глави МЗС Німеччини та Франції
Що відомо про заступника глави АП Вадима Пристайка
Хлопчик із Запоріжжя покинув посольство Данії в Києві разом з мамою
Відповідь на паспорти: МЗС закликає світ посилити санкції проти РФ
Рада Європи не повинна йти на поступки Росії – МЗС України
Українцям не варто їздити до Тунісу – МЗС
Паспортна агресія РФ: Україна закликає партнерів посилити санкції проти Кремля
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка