Шістьом українцям у Бангладеш інкримінують пограбування банкомату у складі ОЗГ.

Шістьох громадян України затримала поліція Народної Республіки Бангладеш.

Їм інкримінують пограбування банкомату у складі ОЗГ та опір представникам місцевої поліції під час затримання.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, разом із українцями затримали декількох громадян Румунії та Болгарії.

Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію і надати необхідну допомогу, зокрема щодо пошуку приватного адвоката для затриманих.

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Також посольство України в Індії звернулося до МЗС Бангладеш із клопотанням пояснити причину затримання українців у цій країні.

Нагадаємо, у Будапешті заарештували українця, який був капітаном затонулого у травні круїзного судна.