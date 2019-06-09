Свобода, Нацкорпус і Правий сектор братимуть участь на виборах до Ради єдиним націоналістичним блоком.

Партії Національний Корпус, Свобода, Правий Сектор, ветеранські та громадські організації ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком із подальшою консолідацією патріотичних об’єднань та організацій.

До першої п’ятірки у списку об’єднаної сили націоналістів, які підуть за списком Свободи, увійшли засновник і перший командир полку Азов, лідер партії Національний корпус, позафракційний народний депутат Андрій Білецький, лідер Національного руху Дія, екс-лідер Правого сектора, позафракційний народний депутат Дмитро Ярош , а також чинний лідер Правого сектора Андрій Тарасенко.

Білецький, Ярош і Тарасенко займають друге, третє і четверте місце у списку. Очолив список лідер Свободи Олег Тягнибок, п’ятий у списку – екс-кандидат у президенти від партії та віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський.

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У другій п’ятірці – актор, народний артист України Богдан Бенюк, керівник штабу Нацкорпуса Родіон Кудряшов, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко та голова фракції Свобода у Київській міськраді Юрій Сиротюк.

До слова, на з’їзді партії Європейська солідарність Петро Порошенко представив десятку списку.

Джерело: Свобода