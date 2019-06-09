Проросійські бойовики здійснили 22 обстріли українських військових на Донбасі.

22 рази бойовики обстріляли ЗСУ в зоні проведення ООС, з них сім разів – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

У штабі повідомили про поранення одного військового.

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Бойовики вели обстріл ЗСУ з 122 мм артилерії, озброєння танка і мінометів калібру 120 і 82 мм.

З початку поточної доби противник тричі обстріляв позиції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 8 червня в районі проведення ООС збройні формування РФ 28 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: ООС