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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар дешевшає: курс валют на 10 червня

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на рівні 26,60 грн.

Долар дешевшає: курс валют на 10 червня

На понеділок, 10 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,60 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем, 7 червня, курс долара знизився на 20 копійок.

Курс євро встановлено на рівні 29,98 грн/€. Він знизився на 21 копійку.

Курси валют на 10.06.2019 от НБУ:

$100 – 2659.5721  грн;
€100 – 2998.1356 грн;
100 польських злотих — 701.9094 грн;
10 російських рублів — 4.0892 грн;
100 швейцарських франків — 2679.0596 грн;
100 юанів — 384.9044 грн.

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Долар дешевшає: курс валют на 10 червня / 3 фотографии

ДжерелоНБУ

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