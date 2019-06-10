Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на рівні 26,60 грн.

На понеділок, 10 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,60 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем, 7 червня, курс долара знизився на 20 копійок.

Курс євро встановлено на рівні 29,98 грн/€. Він знизився на 21 копійку.

Курси валют на 10.06.2019 от НБУ:

$100 – 2659.5721 грн;

€100 – 2998.1356 грн;

100 польських злотих — 701.9094 грн;

10 російських рублів — 4.0892 грн;

100 швейцарських франків — 2679.0596 грн;

100 юанів — 384.9044 грн.

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Долар дешевшає: курс валют на 10 червня / 3 фотографии

Нагадаємо, вибори та суди щодо Приватбанку не вплинули на курс валют, але у липні-серпні 2019 року варто очікувати на здорожчання валюти.

Джерело: НБУ