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Факти / Україна

Погода в Україні на 10 червня (КАРТА)

У понеділок, 10 червня, майже на всій території України очікуються дощі з грозами.

Погода

Погода 10 червня буде дощовою майже скрізь, окрім сходу України.

На сході країни протягом дня 31-33°.

У західних областях – від 25° до 29°.

На півночі країни 28-31°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 10 червня

У південних областях температура становитиме 29-32°вище нуля.

У Києві сьогодні дощ та гроза, від 28° до 30°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода у червні.

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