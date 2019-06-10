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Факти / Україна / Політика

Порошенко пояснив позицію щодо блокади ОРДЛО

Порошенко пояснив своє рішення на посаді президента України про запровадження економічної блокади ОРДЛО.

Петро Порошенко

Петро Порошенко пояснив, чому ввів економічну блокаду Донбасу, коли був президентом України. Він назвав це своїм відповідальним рішенням.

– Коли Путін запровадив рубльову зону на окупованій території – це посилення окупації. Путін своїм указом конфіскував на користь Російської Федерації майно, заводи, фабрики, які давали роботи людям на окупованих територіях, конфіскував їх у держави.

Про це п’ятий президент та лідер партії Європейська солідарність заявив під час ефіру Свободи Слова на ICTV. Він наголосив, що це не блокада, а принципова позиція.

– Якщо ми закликали весь світ – не купуйте краденого, запровадьте санкції, а самі купуватимемо, то це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу.

Він також нагадав, що ці підприємства виведені з податкової зони України.

– Це означає, що все, що вони зароблять, піде на фінансування тероризму.

Нагадаємо, раніше Руслан Стефанчук заявив про готовність Слуги народу до формування однопартійної більшості в новому парламенті.

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