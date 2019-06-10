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Факти / Україна / Суспільство

Рідкісна онкологія у 32! Надія із Запоріжжя потребує допомоги

Запоріжчанка Надія Царицина потребує допомоги. У середині травня їй встановили страшний діагноз – пухлина Клацкіна.

Рідкісна онкологія у 32! Надія із Запоріжжя потребує допомоги

Кілька тижнів тому звичний ритм простої сім’ї із Запоріжжя, як потяг на повному ходу, зупинив страшний діагноз. У 32-річної Надії Царициної лікарі виявили рідкісне онкологічне захворювання –  пухлину Клацкіна. Це злоякісне утворення, що виникає із мутованих епітеліальних клітин жовчних протоків.

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Рідкісна онкологія у 32! Надія із Запоріжжя потребує допомоги / 2 фотографии

Медиками Запоріжжя вона була направлена на лікування до Києва, де зараз проходить підготовку до складної і дорогої операції. Прогнозована вартість лікування – 200 тис. грн. За допомогою соцмереж і своїми силами було зібрано 75 тис. грн. Можливості назбирати ще 93 тис. грн немає, оскільки для простої родини із Запоріжжя це непідйомні гроші.

У запоріжчанки є 7-річний син і чоловік.

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Разом ми можемо допомогти Надії побороти страшну недугу і подарувати їй шанс на життя. Не залишайтеся байдужими, навіть мінімальний внесок буде вагомим на шляху до одужання!

Реквізити для перерахування допомоги:

Приватбанк, номер рахунку: 4149 4978 4966 1154.

Царицина Надія Валентинівна.

До речі, Кабмін виділив майже 14 млн грн на виплати сім’ям військовослужбовців, які загинули чи отримали інвалідність у зоні АТО.

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