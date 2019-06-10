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Факти / Україна

Трьох українських туроператорів позбавили ліцензії

Трьох українських туроператорів, а саме ТОВ Мережа агенцій Гарячі тури, ПП Лакі-тур, ПП Діоніс-Прага-Україна, позбавили ліцензії.

Трьох українських туроператорів позбавили ліцензії

Мінекономрозвитку у ході перевірок позбавила ліцензій трьох українських туроператорів.

– Три туроператори залишилися без своїх ліцензій через ігнорування затверджених урядом умов. Що це означає? Що в Україні стане на кілька тисяч ошуканих туристів менше , – каже заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук.

Всього було проведено 13 перевірок, три з яких, позапланові. І тільки у чотирьох не було знайдено порушень. У разі ще сімох турагентств – умови виконуються не у повному обсязі. В основному порушення стосуються відсутності у керівників необхідного стажу у сфері туризму, статистичних звітів, оновлених даних (гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі ліцензування

Турагентства отримали від Департаменту приписи щодо усунення порушень.

Читайте: Затримка або скасування рейсу: що робити та як отримати компенсацію 

Нагадаємо, що Кабмін посилив ліцензійні вимоги до туроператорів, ініціювавши низку змін у вимогах до туристичних компаній.

Джерело: Mikhail Titarchuk

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