PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Білій Церкві та Умані воду можна пити – ДСНС

Наслідки потрапляння хімікатів у річку Рось не несуть небезпеки для міст, які здійснюють водозабезпечення з цієї водойми.

У Білій Церкві та Умані воду можна пити – ДСНС

У питній воді, яка постачається з річки Рось жителям України, рівень шкідливих речовин не перевищує встановлену норму Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомили у ДСНС, зазначивши, що відібрані проби води більш детально вивчать у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗ України.

Також директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий повідомив, що загалом у воді з річки Рось виявили не більше 10 літрів отруйних речовин.

Читайте: Вода у річці Рось безпечна – експертиза

Експерт пояснює, що хімікати спочатку потрапили у воду річки Фоса, а після цього розбавилися, подолавши багатокілометрову відстань між річками.

Нагадаємо, у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала у притоку річки Рось.

Унаслідок забруднення водойми було зупинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції. Тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснювалося тільки з резервних джерел.

Джерело: ДСНС

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Хмельниччині у відділенні пошти стався витік хімікатів
Хімікати у Росі: що потрапило до річки і чи можна пити воду у Білій Церкві та Умані
800 літрів Нурелу Д у річці Рось: чи критична ситуація і наслідки
Витік хімікатів у Рось: поліція патрулює водойми
Вода у річці Рось безпечна – експертиза
Що саме потрапило в річку Рось – список речовин
На Вінниччині вантажівка з небезпечними хімікатами впала в притоку річки Рось
Затоплені будинки та переповнені ставки: наслідки негоди на Вінничині
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка