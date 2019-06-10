Наслідки потрапляння хімікатів у річку Рось не несуть небезпеки для міст, які здійснюють водозабезпечення з цієї водойми.

У питній воді, яка постачається з річки Рось жителям України, рівень шкідливих речовин не перевищує встановлену норму Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомили у ДСНС, зазначивши, що відібрані проби води більш детально вивчать у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗ України.

Також директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий повідомив, що загалом у воді з річки Рось виявили не більше 10 літрів отруйних речовин.

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Експерт пояснює, що хімікати спочатку потрапили у воду річки Фоса, а після цього розбавилися, подолавши багатокілометрову відстань між річками.

Нагадаємо, у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала у притоку річки Рось.

Унаслідок забруднення водойми було зупинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції. Тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснювалося тільки з резервних джерел.