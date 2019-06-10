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Факти / Україна / Суспільство

У Білій Церкві відновили водопостачання

У Білій Церкві Київської області відновили роботу насосно-фільтрувальної станції.

У Білій Церкві відновили водопостачання

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Біла Церква ухвалила рішення відновити роботу насосно-фільтрувальної станції з 20.00 10 червня.

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Державне підприємство Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України провело аналіз проб води.

– Перевищень нормативних концентрацій, встановлених ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання, та екологічних нормативів якості не виявлено, – заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Нагадаємо, у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала у притоку річки Рось. Внаслідок забруднення водойми було зупинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції.

Фото: Dreamstime

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