PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Витік хімікатів у Рось: поліція патрулює водойми

Поліцейські патрулюють водойми через витік небезпечних хімікатів у річку Рось.

Витік хімікатів у Рось: поліція патрулює водойми

Через витік небезпечних хімікатів у річку Рось вздовж водойми встановили патрулювання.

– Правоохоронці відпрацьовують місця проживання і відпочинку людей в акваторії річки, що протікає по території кількох районів Вінницької та Київської областей, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські працюють вздовж течії річки Рось у Тетіївському, Володарському, Білоцерківському, Рокитнянському, Богуславському та Таращанському районах.

Читайте: Що саме потрапило в річку Рось – список речовин

Також вони спільно з працівниками Косівського водосховища патрулюють територію водойми.

Вони застерігають відпочиваючих від купання в річці і просять утриматися від риболовлі і випасу худоби поруч з річкою.

За інформацією поліцейських, при патрулюванні акваторії вони не виявили слідів хімікатів, мертвих риб або тварин.

  • image
  • image
  • image
Витік хімікатів у Рось: поліція патрулює водойми / 3 фотографии

Нагадаємо, 9 червня у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.

10 червня перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що серед препаратів, які потрапили до річки, інсектицидів не було.

ФотоМВС

Джерело: МВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хімікати у Росі: що потрапило до річки і чи можна пити воду у Білій Церкві та Умані
800 літрів Нурелу Д у річці Рось: чи критична ситуація і наслідки
Вода у річці Рось безпечна – експертиза
Що саме потрапило в річку Рось – список речовин
Білу Церкву та Умань перевели на аварійний режим водопостачання
На Вінниччині вантажівка з небезпечними хімікатами впала в притоку річки Рось
Під Києвом грабіжники з макетом автомата вкрали дві тушки індика
Ртутні лампи і хімречовини на вулиці! У Харкові знайшли небезпечний полігон
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка