Поліцейські патрулюють водойми через витік небезпечних хімікатів у річку Рось.

Через витік небезпечних хімікатів у річку Рось вздовж водойми встановили патрулювання.

– Правоохоронці відпрацьовують місця проживання і відпочинку людей в акваторії річки, що протікає по території кількох районів Вінницької та Київської областей, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські працюють вздовж течії річки Рось у Тетіївському, Володарському, Білоцерківському, Рокитнянському, Богуславському та Таращанському районах.

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Також вони спільно з працівниками Косівського водосховища патрулюють територію водойми.

Вони застерігають відпочиваючих від купання в річці і просять утриматися від риболовлі і випасу худоби поруч з річкою.

За інформацією поліцейських, при патрулюванні акваторії вони не виявили слідів хімікатів, мертвих риб або тварин.













Витік хімікатів у Рось: поліція патрулює водойми / 3 фотографии

Нагадаємо, 9 червня у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.

10 червня перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що серед препаратів, які потрапили до річки, інсектицидів не було.

Фото: МВС