Юлія Тимошенко пояснила позицію Батьківщини щодо коаліції та опозиції у новому парламенті.

Якщо партії Слуга народу вдасться сформувати однопартійну коаліцію після дострокових виборів до Верховної Ради, партія Батьківщина не піде в опозицію до нової влади.

Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявила лідер політсили Юлія Тимошенко.

За її словами, країна втомилася від протистоянь у парламенті.

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– Команда президента, навіть якщо вона набере свою більшість, вона буде набагато сильнішою, якщо її члени ще й стануть консолідаторами політичних сил у парламенті.

Нагадаємо, під час з’їзду Батьківщина оголосила першу п’ятірку партії перед виборами до Ради.