PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара в Україні продовжує падати

Курс долара в Україні за два дні знизився на 42 копійки.

Курс долара в Україні продовжує падати

Курс долара в Україні продовжує падіння. Згідно з новим курсом Національного банку України, 11 липня гривня здорожчала на 22 копійки (26,3750 грн/долар) у порівнянні з попереднім днем (26,5957 грн/долар у понеділок, 10 червня).

Вчора, 10 червня, Нацбанк зміцнив гривню на 20 копійок.

Читайте: 28 грн за долар: Кабмін допускає зниження курсу до кінця року

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні  29,8064 грн/євро (10 червня – 29,9813 гривні).

Нагадаємо,  в НБУ заявили, що у липні-серпні 2019 року варто очікувати на здорожчання валюти.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка